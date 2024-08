29 strepieskode -tatoeëermerke (en wat dit beteken)

'N Strepieskode is 'n beheerstelsel wat beheer word deur 'n optiese skandeerder wat 'n reeks vertikale lyne op 'n etiket kan lees. Die stelsel is die eerste keer in die 1950's gebruik en is uitgevind met die doel om produksiedoeltreffendheid te verhoog.

Die betekenis van 'n strepieskode -tatoeëring

'N Paar jaar gelede het strepieskodetatoeëring mode geword. Baie is verlei deur hierdie gewilde verslawing. Dit was aanvanklik 'n simbool van identiteit, maar vir baie was dit ook 'n protes teen verbruikersisme, 'n skerp kritiek op die verbruikerssamelewing waarin ons leef, waar ons almal is, kommersiële produkte en waar alles 'n prys het. Ander glo eenvoudig dat dit 'n daad van opstand en wetteloosheid is teen die samelewing waarin ons nou leef.

In die 2000 -reeks "Dark Angel" wat deur James Cameron geskep is, het die protagonis 'n strepieskode -tatoeëermerk op haar agterkop gekry omdat sy 'n genetiese 'produk' was wat 'n soldaat was. Dit het destyds bygedra tot die groei van hierdie tipe tatoeëring.

Die betrokke simbool is baie eenvoudig. Dit is 'n reeks vertikale parallelle lyne van verskillende groottes en afstande. Daar is syfers en / of letters onderaan. Ons gebruik hierdie ruimte gewoonlik om items te plaas wat iets belangrik in die lewe van 'n getatoeëerde persoon voorstel.

Tegnologiese evolusie

Alhoewel streepkode -tatoeëring tans steeds in aanvraag is, is tatoeëring met QR -kode die gewildste. Dit is 'n nuwe manier om dinge op te neem of te identifiseer met behulp van 'n spesifieke toepassing op mobiele toestelle.

Gewildheid van strepieskode-tatoeëermerke

Streepkode-tatoeëermerke is 'n unieke en hoogs gewilde soort tatoeëermerk wat die verbeelding van mense in onlangse jare aangegryp het. Hierdie styl van tatoeëermerke het simboliese betekenis en kan verskillende interpretasies hê, afhangende van die konteks en persoonlike voorkeure van die draer. Hier is 'n paar van die redes waarom strepieskode-tatoeëermerke so gewild geword het:

Uniekheid en styl: Streepkode-tatoeëermerke is 'n stylvolle en moderne ontwerp wat uniek aan elke individu kan wees. Hierdie tipe tatoeëermerke kan in verskillende style en variasies gedoen word, wat dit gewild maak onder tatoeëermerkliefhebbers. Simboliek en betekenis: Strepiekodes word algemeen geassosieer met verbruikersgemeenskap en massaproduksie, wat 'n kritiek op verbruikerskultuur kan weerspieël of 'n simbool van individualiteit in die massa-samelewing kan wees. Dit kan 'n manier wees om jou uniekheid en onafhanklikheid uit te druk. Persoonlike verhale en gedenktekens: Vir sommige mense kan 'n strepieskode-tattoo 'n manier wees om belangrike datums, name of gebeurtenisse in hul lewens te herdenk deur dit met verbruikersprodukte te assosieer. Dit kan 'n manier wees om die nagedagtenis van 'n persoon of gebeurtenis te eer. Speels en humor: Sommige mense kies 'n strepieskode-tattoo as 'n manier om hul oorspronklikheid en sin vir humor uit te lig. Hierdie styl van tattoo kan abstrak en geheimsinnig wees, wat aandag trek en belangstelling skep. Tegniese ontwerp: Streepkode-tatoeëermerke vereis uitstekende vakmanskap en tegniese uitvoering om 'n realistiese effek te skep. Dit kan 'n uitdaging wees vir tatoeëermerkkunstenaars en aantreklik vir mense wat vakmanskap en professionaliteit waardeer.

Streepkode-tatoeëermerke kan verskillende betekenisse en interpretasies vir verskillende mense hê en bly in gewildheid groei as gevolg van hul uniekheid en simboliese betekenis.

Tattoo idees

Hierdie tatoeëermerke is eenvoudig: trek net skoon lyne, gewoonlik swart, om dit te vorm. Sommige mense voeg egter 'n paar detail by, soos 'n klein kleur of klein figure (sterre, harte ...), selfs negatiewe, in die kode self. Dit is nie nodig om 'n goeie tegniek te hê om hierdie patroon te bereik nie - maar dit is belangrik dat die lyne nie te na aan mekaar is nie, want mettertyd kan die tatoeëring sy oorspronklike ontwerp verloor.

As dit kom by die mees gebruikte liggaamsdele, is dit geen verrassing dat die agterkant van die nek die gewildste is nie, maar daar is ook 'n groot aanvraag vir polse.