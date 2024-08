170 ster -tatoeëermerke (en hul betekenisse): 19 tipes

Sterre is van die oudste simbole van baie kulture, gelowe en geloofstelsels in ons wêreld, wat hierdie beeld een van die kragtigste ter wêreld maak. Hierdie betekenisse kan ook persoonlik wees: byvoorbeeld, jy wil dalk 'n stertatoeëermerk kry om 'n spesifieke doelwit te simboliseer wat jy probeer bereik of iets wat jy bereik het.

Sterre word dikwels gekombineer met ander beelde en simbole om die betekenis van 'n individuele tatoeëermerk te verbeter en 'n meer komplekse en interessante ontwerp te skep. Ster-tatoeëermerke kan ook geteken word in 'n styl wat 'n spesifieke kultuur verteenwoordig deur die beeld in verband te bring met 'n spesifieke tyd, plek of kultuur. Watter ster-tattoo-ontwerp jy ook al kies, jy kan seker wees dat dit spesiaal en uniek sal wees!

Geskiedenis van stertatoeëermerke

Ster-tatoeëermerke het 'n ou en interessante geskiedenis wat oor baie kulture en eras strek. In verskillende kulture het die ster verskillende konsepte soos leiding, beskerming, geestelike verligting, wysheid en selfs geluk gesimboliseer. Hier is 'n paar interessante feite oor die geskiedenis van die ster se tatoeëermerke:

Antieke Egipte: Die ster was 'n simbool van goddelikheid en geestelike verligting. Die Egiptenare het die ster gebruik as 'n simbool van beskerming teen die bose en 'n herinnering aan die geestelike pad. Antieke Grieke en Romeine: Die ster is geassosieer met gode en helde. Byvoorbeeld, die vyfpuntige ster, of pentagram, was 'n simbool van die godin Athena. China: In die Chinese kultuur is die ster geassosieer met lot en geluk. Ster-tattoos was gewild onder mense wat in astrologie glo. Ster-tatoeëermerke in moderne kultuur: Met die koms van tatoeëermerke in die Westerse kultuur het die ster 'n gewilde motief geword. Dit word dikwels geassosieer met drome, hoop en begeertes. Hierdie tatoeëermerke kan verskillende style en betekenisse hê, afhangende van die ontwerp en konteks.

Ster-tatoeëermerke kan in 'n verskeidenheid style gedoen word, van eenvoudig en minimalisties tot kompleks en kleurvol. Hulle kan verskillende betekenisse vir verskillende mense hê, wat hul oortuigings, drome en lewenspad weerspieël.

Die betekenis van die ster -tatoeëermerk

Oor die algemeen sal die meeste van die meer gewilde sterontwerpe die volgende betekenisse hê:

Begeerte

Bereiking

sukses

Удача

Uniekheid

oproep

Balans

persoonlikheid

Oorleef borskanker

Lid van die Vloot of Kuswag

Videospeletjie-entoesias

Godsdienstige transformasie / geloof

Variasies van stertekeninge

1. Klein stertatoeëermerk

’n Klein stertatoeëermerk kan baie sin maak – die ster is immers een van die belangrikste simbole van kulture en gelowe in die wêreld! Die byvoeging van sprankelende effekte kan jou flambojante persoonlikheid wys of wys dat jy iets belangrik of betekenisvol in jou lewe gedoen het.

2. Tatoeëermerk van 'n verskietende ster of komeet.

Vallende sterre of komete, om dit reg te stel, is dikwels simbole van geluk. Dit is hoekom 'n ster-tattoo-ontwerp 'n teken van jou geluk kan wees.

3. Tatoeëer Filippynse son en sterre (drie sterre en een son).

Hierdie beeld, wat op die vlag van die Filippyne verskyn, is 'n tatoeëermerk wat gewild is onder mense van Filippynse afkoms of erfenis ... In hierdie beeld het die son agt strale wat elk 'n provinsie in die Filippyne verteenwoordig, en elk van die drie sterre wat een van die drie belangrikste eilandgroepe in die Filippyne verteenwoordig.

4. Tatoeëermerk in die vorm van 'n Keltiese ster.

Soos stamster-tatoeëermerke, is Keltiese ster-tatoeëermerke 'n mengsel van twee klassieke tatoeëermerke - sterre en Keltiese styl - in een groot ontwerp. Met 'n Kelties-geïnspireerde stertatoeëermerk kan jy jou erfenis verteenwoordig of die betekenis van onderlinge verbondenheid en oneindigheid uitlig met 'n spesiale Kelties-geïnspireerde weef.

5. Rooi en swart seestertatoeëermerke.

Een van die mees algemene kleurster-tatoeëermerke is die een met rooi en swart ster , wat baie gewild is by die Amerikaanse vloot en kuswag. Hierdie spesiale sterontwerp kombineer die vyfpuntige stervorm van die Amerikaanse vlag met die afwisselende swart en rooi kleure van die kompas wat op seekaarte voorkom. Hierdie ster-tattoo simboliseer ook die terugkeer huis toe van die vermiste matroos.

6. Tattoo pienk ster.

Die pienk ster-tattoo simboliseer dikwels 'n persoon se stryd met borskanker en is 'n goeie alternatief vir die tradisionele pienk lint-tattoo. Natuurlik, wanneer dit afgewissel word met swart, in die styl van 'n seestertatoeëermerk, word die pienk ster amper "punk rock" of "alternatiewe" simbool van die stryd met borskanker, wat die ster-tattoo 'n unieke kinkel gee. ontwerp.

7. Tatoeëermerk met 'n pers ster.

’n Pers stertatoeëring is een manier om jou persoonlikheid voor te stel deur die kleur en natuurlike simboliek van die ster. Pers is 'n kombinasie van die kwaai energie van rooi en die kalm stabiliteit van blou; Dus verteenwoordig pers 'n balans van elemente en emosies. Dit is dalk nie die natuurlike toestand van die meeste mense nie, maar die ster verpersoonlik hoofsaaklik begeertes en aspirasies. Dit is hoekom die gekombineerde simboliek van die balans van pers en die natuurlike begeerte van die ster hierdie ontwerp die perfekte tatoeëermerk maak vir diegene wat gemoedsrus en balans soek.

8. Tatoeëer sterre en sebra.

In dieresimboliek beliggaam sebra balans, individualiteit en vryheid. Sy letsels laat dit in die hoë gras van die Afrika-vlaktes wegkruip, wegkruip vir roofdiere en bied beskerming aan die dier. Diegene wat hoop om die kragtige simboliek van hierdie dier te kombineer met die ewe kragtige simboliek van die ster, kan dit op verskeie maniere doen.

9. Skoenlapper- en stertatoeëring

Skoenlappers word dikwels gesien as simbole van wedergeboorte; daarom kan die assosiasie van hierdie metamorfoserende insekte met die sterre ’n unieke beeld skep wat sowel wedergeboorte as die nastrewing van sekere doelwitte verteenwoordig deur die sterre sal simboliseer.

10. Tatoeëermerke van sterre en wolke.

Wolke simboliseer verskillende dinge. в verskillende kulture en mitologieë. Byvoorbeeld, in die Griekse en Romeinse mitologie was wolke die tuiste van die gode, en baie mense glo vandag dat wolke mislukking of dreigende gevaar simboliseer. Afhangende van wat jy wil hê die wolke moet voorstel, sal jou ster- en wolk-tattoos egter een van baie verskillende betekenisse hê. Byvoorbeeld, 'n tekening wat sterre in 'n lug vol stormwolke wys, sal wys dat jy deur moeilike tye gegaan het om jou doelwitte te bereik. Nog 'n ontwerp, wat heldergeel sterre in 'n veld van wit wolke bevat, sou beteken dat diegene wat jy verloor het, in 'n beter wêreld is.

11. Tatoeëer blom en ster.

Blomme kan groei en ontwikkeling simboliseer; daarom is die inkorporering van hierdie beeld in 'n ster-tattoo-ontwerp 'n goeie manier om 'n vlak van betekenis by te voeg. Sterre word dikwels gebruik om doelwitte en aspirasies voor te stel, so die kombinasie van die twee kan die persoonlike groei wat jy bereik het na jou doelwitte weerspieël. Byvoorbeeld, lelies verteenwoordig vrugbaarheid in antieke Griekse en Egiptiese kulture ; Dit is hoekom 'n tekening van 'n lelie en 'n ster 'n vrou en haar kind kan voorstel.

12. Skedel- en stertatoeëring

Hierdie tatoeëermerk kan die oorwinning van die dood of die oorwinning van trauma simboliseer, aangesien die skedel dikwels die dood simboliseer en die ster die voltooiing van 'n moeilike taak simboliseer. Nog 'n tekening wys dalk die beroemde seerowervlag, wat 'n skedel op 'n ster in 'n nautiese styl uitbeeld: dit kan die dualiteit van kragte openbaar wat ons lewens beheer: die begeerte na vryheid of die vervulling van wat van ons verwag word.

13. Feetjie en stertatoeëring

Hierdie ster-tattoo kan nogal vroulik wees en wys dikwels die draer se verbeelding of begeerte na 'n beter werklikheid. 'n Potensiële feetjie en sterretekening kan 'n feetjie voorstel wat op 'n sekelmaan sit met fonkelende sterre voor haar: die feit dat die feetjie na iets meer smag, kan op haar verlaagde gesig gesien word, en die sterre sal sy droom van die toekoms simboliseer . Nog 'n meer fantastiese tatoeëermerkontwerp is 'n feetjie wat tussen die sterre vlieg om te wys dat jy in jouself glo en in jou vordering na jou doelwitte.

14. Tatoeëer hart en ster

'n Hart-en-ster-tattoo is 'n besonder snaakse, positiewe en verruklike stelling vir die wêreld: die lewe is pragtig en jy sien die beste in dinge en mense!

15. Tatoeëermerk met 'n ster en lisa.

Om sterre by 'n wingerdstok-tatoeëring te voeg, kan betekenis en visuele belangstelling daaraan gee. Daar is verskeie maniere om sterre by 'n klimplantontwerp te voeg; byvoorbeeld, in plaas van blare of blomme, kan jy sterre op die plant plaas: dit kan die doelwitte aandui wat jy bereik het. Hierdie tatoeëermerk kan deur die jare opgedateer word om al jou vordering te weerspieël!

16. Tatoeëer ster en dobbelsteen.

Dobbelstene kan weddenskappe, risiko en geluk simboliseer. ... 'n Dobbelsteen-tatoeëermerk langs 'n seester kan 'n tipiese ontwerp in die maritieme kultuur wees: baie matrose, seerowers en vlootoffisiere het dobbelstene en ander dobbelspeletjies gespeel om die tyd op lang reise weg te neem.

17. Kruis- en stertatoeëring

Om 'n kruis- en stertatoeëermerk te kry, kan 'n goeie manier wees om 'n geliefde te onthou wat jy verloor het en jou geloof aan te dui dat jy eendag herenig sal word (soos die Christelike beeld van die kruis). Een manier om hierdie tatoeëermerk te verpersoonlik, is om elke persoon se voorletters of geboortedatum binne of om die ster by te voeg, of om 'n boodskap soos "Rus in Vrede" onder die kruis te plaas.

18. Tattoo Ster van Dawid

Ster van Dawid - 'n belangrike simbool van Judaïsme. In Nazi-Duitsland was Jode verplig om hierdie simbool aan hul klere vasgewerk te dra sodat hulle te eniger tyd geïdentifiseer kon word. Dit is die perfekte tatoeëermerk vir almal wat hul Joodse geloof wil ten toon stel. Dit kan maklik gepersonaliseer word om jou persoonlike geloof en die inhoud van jou oortuigings ten toon te stel. Byvoorbeeld, 'n unieke Davidster-tattoo-ontwerp kan 'n Hebreeuse letter of 'n kort woord in 'n ster wees. Dit kan 'n woord of idee wees wat vir jou belangrik is, of die voorletters van iemand wat jy verloor het.

19. Tattoo Flaming Star

Vuur kan aggressie, woede, begeerte, transformasie en verandering aandui, sowel as jou begeerte om jou doelwitte tot elke prys te bereik. Die kombinasie van sterre en vlamme in ’n tatoeëermerkontwerp kan demonstreer dat jy jou eie sukses behaal het, of dat jy deur die vlam van die lewe gegaan het en selfs sterker as voorheen is.