Engel nommer 48 - Engele numerologie. Die geheim van die engel nommer 48.

Engel nommer 48

Engel nommer 48 bestaan ​​uit 'n kombinasie van die energieë en eienskappe van nommers 4 en 8. Engel nommer vier dra die waardes van eerlikheid en waarheid, prestasie en sukses, realistiese waardes, harde werk en vasberadenheid, harde werk en praktiese uitvoerbaarheid, sowel as die bou van 'n stewige fondament vir beide jou toekoms, so vir jou toekoms en ander. Die nommer 4 verwys ook na ons passies en wat ons dryf om op te tree. Aan die ander kant resoneer engel nommer 8 met die wetenskap deur lewenservaring, betroubaarheid en onafhanklikheid, innerlike wysheid en krag, die verwesenliking van voorspoed en rykdom deur die wet van aantrekking, Karma – die universele geestelike wet in die Heelal – oorsaak en gevolg. , gee en ontvang.

Engel nommer 48 dra 'n boodskap van jou Engele dat 'n siklus of stadium in jou lewe tot 'n einde kom. Jy sal egter binnekort vir jou harde werk beloon word. Moenie bang wees vir gebrek of verlies van enige aard nie, aangesien die naderende einde vir jou 'n nuwe begin en groter geleentheid en geleentheid inlui. Jou suksesse en prestasies sal vir jou seëninge bring en jou op baie maniere beloon.

Engel nommer 48 kan voorstel dat die engele van voorspoed oral om jou is en jou sal vergesel terwyl jy deur die komende positiewe veranderinge in jou lewe gaan. Die engele vra jou om vrese oor jou finansiële situasie te verdryf en dit in ligenergieë te omskep. Jy hoef niks te vrees nie, want alles wat jy nodig het sal vir jou voorsien word.

Die getal 48 dra die boodskap dat die vasberadenheid en harde werk wat jy gedoen het om jou lewe te leef net jou eie manier volgens jou oortuigings en oortuigings jou heeltemal gesinchroniseer het met jou geestelike missie en God se doel in die lewe. So sal jou lewe in oorvloed en voorspoed vloei solank jy voortgaan en voortgaan op jou gekose pad. Vertrou die engele se ondersteuning en die leiding wat hulle jou gee waardeur hulle jou lei. Onthou dat jy hulle dikwels instinktief sal voel.

Engelnommer 48 verwys ook na die getal 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Die lig in my buig voor die lig in jou.