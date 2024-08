Engel nommer 45 bestaan ​​uit 'n kombinasie van die eienskappe en energie van die nommers 5 en 4. Die engel-vier bied vir jou vibrasies van instinktiewe kennis en innerlike wysheid, stabiliteit en vaardigheid, prestasie en sukses, wat 'n stewige grondslag vir onsself en ander skep. , harde werk en verantwoordelikheid, ons passies en wat ons dryf en motiveer om op te tree, asook die Energie van die Aartsengele. Engel nommer 5, aan die ander kant, word beïnvloed deur moed, avontuur en diversiteit, magnetisme, aanpasbaarheid, verbeelding, lesse geleer uit lewenslesse, persoonlike vryheid, vindingrykheid, die vermoë om by sleutelveranderinge in die lewe aan te pas.

Engel nommer 45 dra ’n boodskap van jou Engele oor omgee en omgee vir daardie dinge in jou lewe wat beklemtoon en aanvaar wie jy werklik is – jou leefstyl en selfs die keuses wat jy oornag maak. Maak gereed vir die komende nodige veranderinge wat vir jou groot geleenthede sal bring wat jou op die regte pad sal plaas. Vertrou dat hierdie veranderinge net goeie dinge na alle aspekte van jou lewe sal bring.

Engel nommer 45 dui aan dat jou Engele jou vra om gereed te maak om die nodige positiewe veranderinge in jou lewe te maak. Vertrou dat die Engele aan jou sy is en saam met jou werk vir jou beswil. Hulle sal jou help om aan te pas by die veranderinge wat stadig in jou lewe ingebring sal word. Luister na jou intuïsie en engele leiding en neem aksie daarvolgens.

Die engelgetal 45 sinspeel ook op die getal 9 (4 + 5 = 9).

Namaste. Die lig in my buig voor die lig in jou.