Engel nommer 23

Engel nommer 23 bestaan ​​uit die eienskappe en energie van nommers 2 en 3. Engel nommer twee gee mekaar vibrasies van balans en dualiteit (dualiteit), samewerking, samewerking en diplomasie, vertroue en hoop, diens en diens aan hoër doelwitte, 'n mens se bestemming en geestelike sending. Die nommer drie gee op sy beurt die energie van ontwikkeling en groei, vreugde en optimisme, selfuitdrukking, ondersteuning en hulp, kreatiwiteit, vervulling van begeertes en aantrekkingskrag van drome. Die getal 3 verwys ook na die opgestygde meesters. Dit alles laat die kombinasie van die nommers 2 en 3, wat die engelnommer 23 skep, resoneer met die energieë van charisma, kommunikasie, dualiteit en geselligheid. Die getal 23 kan ook geassosieer word met die vibrasie van die engelgetal 5 (2 + 3 = 5).

Engel nommer 23 dra 'n boodskap om jou aan te moedig om jou natuurlike talente, vaardighede en kreatiwiteit te begin gebruik om vreugde en geluk in die lewens van ander sowel as jou eie te bring. Wees altyd eerlik in die omgang met ander, moenie iets wegsteek nie, moenie om die bos klop nie. Jou eerlikheid en raad in gesprek, veral oor belangrike onderwerpe, sal altyd waardeer en goed ontvang word. Met opregtheid en goeie raad en ander goeie dade, probeer om ander in jou daaglikse lewe te help. Wat jy elke dag aan die heelal gee, kom terug na jou toe, so hou 'n positiewe gesindheid en 'n optimistiese uitkyk op dinge, en dit sal jou lewe altyd vol harmonie en balans maak.

Engel nommer 23 is vir jou om te weet dat die Engele en Opgevaarde Meesters jou help deur jou te help om jou geloof en vertroue in die Energie van die Heelal te behou. Hou aan werk om jou drome elke dag te bewaarheid en gebruik die wet van aantrekking om jou hoogste doelwitte te bereik en jou begeertes en aspirasies te vervul. As jy ooit twyfel, vra jou engele vir ondersteuning en leiding in die rigting wat jy moet gaan. Wees verseker dat jy enige tyd vir hulp kan vra. Engele is altyd daar vir jou, al vergeet jy soms daarvan.

Die nommer 23 is ook 'n herinnering dat Engele, Aartsengele en Opgevaarde Meesters altyd beskikbaar is, as al wat jy nodig het ondersteuning of hulp nodig het - vra net. Onthou dat jy nie alles self hoef te doen nie.

Namaste.