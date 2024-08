Hierdie na-somer-detoks is die herlaai wat jou vel nodig het vir die herfs

Selfs al duur die somer tegnies tot einde September, kom ons sê dit, almal neem nie-amptelik afskeid van die seisoen ná Arbeidersdag. Boaan die doenlys vir herfsvoorbereiding? Gee ons vel 'n bietjie broodnodige liefde na die seisoen van somer-toegee. Oorweeg: gereelde mislukkings in swembaddens met chloor, drie maande van alles pienk en dalk selfs te veel sonbad. Alhoewel ons in goeie trou is sonskerm toegedien die hele somer, dinge soos verstopte porieë, droë vel, sonskade en gebarste lippe is dikwels 'n bekommernis teen die einde van Augustus. Gelukkig is al wat nodig is om jou gelaatskleur te herstel 'n paar veranderinge aan jou huidige somervelsorgroetine. Het jy 'n bietjie leiding nodig? Lees verder vir wenke oor hoe om jou vel na die somer skoon te maak.

Maak porieë diep skoon

Na maande van warm, vogtige weer, het jy waarskynlik opgemerk dat sweet, vuilheid en olie op die oppervlak van jou vel opbou. Jou sweet, gemeng met grimering en besoedeling, kan ’n tol op jou gesig eis en verstopte porieë veroorsaak. Om die voorkoms van porieë te verbeter en uitbrekings te voorkom, maak jou gesig skoon met ’n suiwerende masker. Een van ons gunstelinge is Kiehl se Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, wat geformuleer is met Amazonian White Clay om die vel te help suiwer, onsuiwerhede uit te trek, talgproduksie te verminder en porieë sigbaar styf te maak.

Bevogtig, bevogtig, bevogtig

Ernstig, ons is ernstig. Ons praat nagrome, dagrome, SPF-rome, olies, lyfrome... hoe meer hoe beter. Chloor, soutwater en UV-strale kan jou vel uitdroog, so moenie bang wees om bevogtiger aan te wend nie. CeraVe Moisturizing Cream het 'n ryk dog nie-vetterige tekstuur en is deurtrek met voordelige bestanddele soos hidrerende hialuronzuur en ceramiede om te help om die vel se natuurlike versperring te herstel en in stand te hou. Dit kan ook op die gesig en liggaam gebruik word.

Herstel van enige bestaande sonskade

Sodra jou somergloed begin vervaag, kan jy 'n paar tekens van sonskade begin opmerk—dink nuwe sproete, donker kolle of ongelyke velkleur. Ongelukkig kan jy nie die skade wat deur UV-strale veroorsaak word, omkeer nie (dit is hoekom dit so belangrik is om daagliks sonskerm aan te smeer), maar jy kan help om die sigbare tekens van sonskade op die vel se oppervlak te verminder met ’n vitamien C-serum soos La Roche. Posay 10% Pure Vitamien C Gesigserum Dit maak velkleur en tekstuur gelyk, laat dit glad en gehidreer.

Gebruik antioksidante en sonskerm

Sonskade kan die hele jaar voorkom, selfs in die herfs en winter, so moenie sonskerm oorslaan nie. Kyk na La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 vir maksimum beskerming en is geskik vir alle veltipes, insluitend sensitiewe vel. Vir ekstra beskerming teen omgewings-aggressors en om die sigbare tekens van veroudering te verminder, koppel jou sonskerm met 'n antioksidantryke serum soos SkinCeuticals CE Ferulic.

Afskilfer jou vel

Afskilfering is altyd belangrik, maar veral nodig wanneer jy probeer om jou vel te herstel na 'n lang, sweterige seisoen. Een van ons gunstelinge is die ZO Skin Health-velvernuwingskussings. Dit is 'n chemiese afskilferaar wat dooie velselle van die oppervlak van die vel verwyder, oortollige olie verminder terwyl dit die vel kalmeer en streel. Vir die liggaam, probeer Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Hierdie aangename liggaamskrop verwyder effektief dooie velselle van die oppervlak van die vel sonder om dit te oordroog. Met afskilferende deeltjies van appelkoospitte en versagmiddels word die vel sag en glad.

Bederf jouself

Bestry droë lippe deur 'n afskilferende lipskrop by jou roetine in te sluit om te help om ontslae te raak van droë, skilferige vel op jou lippe en hulle voor te berei vir verdere hidrasie. Nadat jy jou lippe afskilfer, gee hulle die vog wat hulle nodig het met 'n voedsame lipsalf, stok, kleur (wat jy ook al verkies) wat bestanddele soos vitamien E, olies of aalwyn insluit. Probeer byvoorbeeld Lancôme se Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, geformuleer met vitamien E, akasia-heuning, byewas en rosehipsaadolie om die voorkoms van fyn lyntjies en plooie om die lippe te verminder en dit glad, gehidreer en plomp te laat.